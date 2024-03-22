Yaşanan deprem sonrası Vali Aygöl'den açıklama

Bilecik’te 05.45’te meydana gelen 2.9 şiddetinde bir deprem sonrası Vali Şefik Aygöl bir açıklama yaptı.

Bilecik’te İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 05.45’te 5.4 derinlikte 2.9 şiddetinde açıklanan deprem kent merkezinde şiddetli hissedildi. Depremin büyük bir sesle kısa sürede şiddetli bir sallantı ile gelmesine Bilecik halkı sahurda yakalandı. Yaşanan deprem sonrası Vali Şefik Aygöl bir açıklama yaparak, "İlimiz merkezde saat 05.45’te 5.4 derinlikte 2.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiği kaydedilmiştir. İl genelinde yapılan taramada herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.