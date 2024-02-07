Yatarak motosiklet kullandı, ölüme meydan okudu

Bursa'da bir kişi, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Yatarak motosiklet kullandı, ölüme meydan okudu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’da bir kişi, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. Kendi canını hiçe sayan sürücüyü gören bir vatandaş, korku dolu anları saniye saniye kaydetti.

MDK
MDK
MDK
MDK