Yazar Lütfü Ertürk'ün 'Hacı Pervane Hikayeleri' Kitabı İçin Söyleşi ve İmza Günü Düzenlendi

Önder Yılmaz Tiyatro Salonu, edebiyatseverlerin büyük ilgisini çeken bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yazar Lütfü Ertürk, "Hacı Pervane Hikayeleri" adlı kitabı için düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

Etkinlik boyunca, yazar Lütfü Ertürk kitap hakkında merak edilenleri yanıtladı ve kitabın yazım süreci ile ilgili samimi paylaşımlarda bulundu. Katılımcılar, Ertürk'ün hikayelerini dinlerken keyifli anlar yaşadılar ve kitaplarına imza alma fırsatı buldular.

Programa, Belediye Başkan Yardımcımız Emine Tarin de katılarak günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yaptı. Tarin, Lütfü Ertürk’e edebiyata ve kültürümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek, günün anısına bir plaket takdim etti.

Söyleşi ve imza günü etkinliği, katılımcıların yoğun ilgisi ve memnuniyeti ile sona erdi. "Hacı Pervane Hikayeleri" adlı kitap, zengin içeriği ve akıcı anlatımıyla okuyucuların beğenisini kazanırken, yazar Lütfü Ertürk'ün yeni projeleri de merakla bekleniyor.