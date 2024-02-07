YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/1) başvuruların başladığını açıkladı.

YDS başvuruları başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2024-YDS/1) başvuruların başladığını açıkladı.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-YDS başvuruları başladı. Sınava başvurular, 7-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

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Sınav 24 Mart’ta

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, kılavuza https://osym.gov.tr adresinden erişebilecek. 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak sınavın sonuçlarının ise 25 Nisan’da açıklanması bekleniyor.