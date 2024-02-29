Yemeksepeti'nde lojistik yönetimini güçlendirecek lider atamaları

Yemeksepeti, 2023-2024 yıllarında, operasyonel verimliliğini artırma hedefine büyük katkı sağlayacak şekilde, lojistik yönetiminde lider kadrosunu güçlendiren yeni atamalar gerçekleştirdi. Hüseyin Demiray, Lojistik Operasyon Direktörü ve Salih Ekiz, Lojistik Performans Direktörü pozisyonlarına atandı.

Hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, operasyonel verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırma amacıyla üst düzey yönetim kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdi. Şirketin sektördeki konumunu daha da güçlendirme yolunda stratejik önem taşıyan bu hamle, şirketin lojistik süreçlerini yeniden şekillendirme ve bu alandaki yenilikleri hızlıca hayata geçirme kapasitesini artırıyor.

Yeni atanan liderler; Hüseyin Demiray ve Salih Ekiz, lojistik performans, operasyon ve stratejik planlama alanlarında kapsamlı deneyimleriyle Yemeksepeti’nin hedeflerine ulaşmasında kritik roller üstlendiler. Atanan liderlerin zengin deneyimleri, şirketin hızlı ticaret sektöründeki rekabetçiliğini daha da artırarak, şirketin pazardaki lider konumunu güçlendirmeye devam edecek.

Ataması yapılan isimler hakkında şu bilgiler verildi:

Lojistik Operasyon Direktörü Hüseyin Demiray

Lojistik Operasyon Direktörü olarak Yemeksepeti’nde yeni bir görev üstlenen Hüseyin Demiray, şirketten önce McDonald’s’ta operasyon danışmanı olarak sekiz yıldan fazla bir süre çalıştı. Son beş yıldır Yemeksepeti Market operasyonları yöneticisi olarak görev yapan Demiray, Lojistik Operasyon Direktörü olarak tüm lojistik operasyon süreçlerine liderlik etmekte olup ve şirketin operasyonel verimliliğini artırma hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Lojistik Performans Direktörü Salih Ekiz

Yemeksepeti’nde Lojistik Performans Direktörü olarak atanan Salih Ekiz, daha önce KoçDigital, Karaca ve Boston Consulting Group gibi önemli firmalarda stratejik ve operasyonel sorunların çözümünde yer aldı. E-ticaret, bankacılık, tüketim malları, FMCG, perakende, otomotiv ve enerji sektörlerinde 30’dan fazla projeyi başarıyla tamamlayan Ekiz, bu yeni rolde lojistik performans, veri ve ürün süreçlerine liderlik edecek.