Yeni araçlar itfaiyenin gücüne güç katacak

Türkiye'nin en başarılı itfaiyelerinden olan Kocaeli İtfaiyesi, filosuna 11 yeni araç ekleyerek gücüne güç kattı.

Yeni araçlar itfaiyenin gücüne güç katacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Türkiye’nin en başarılı itfaiyelerinden olan Kocaeli İtfaiyesi, filosuna 11 yeni araç ekleyerek gücüne güç kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, filosunu yeni araçlarla güçlendiriyor. Birçok olayda ve afette erken müdahaleyle önemli işler başaran ve elde ettiği bilgi birikimi eğitim faaliyetleriyle aktaran Kocaeli itfaiyesi, araç filosunu güçlendiriyor. Olay ve afette erken müdahaleyle önemli işler başaran ve elde ettiği bilgi birikimi eğitim faaliyetleriyle aktaran Kocaeli itfaiyesi, adını Türkiye’nin en başarılı itfaiye teşkilatları arasına yazdırdı. Şehirdeki olaya müdahale süresi 3 ila 5 dakika arasında, kırsalda ise 14 ila 30 dakika arasında olan Kocaeli itfaiyesi 11 yeni itfaiye aracını filosuna kattı. Kocaeli itfaiyesi filosundaki araç sayısını böylece 114’e çıkardı.

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