Yeni Mercedes-Benz G 580, ziyaretçilerle buluşuyor

Mercedes-Benz’in yeni modelleri ve en son teknolojik gelişmeleri Auto China 2024’te sektörün önde gelenleri ve ziyaretçilerle buluşuyor.

Mercedes-Benz, Çin’de 25 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 18’inci kez düzenlenecek Auto China 2024’te iki yeni modelin dünya prömiyerini gerçekleştirirken yeni araç teknolojilerini de tanıtıyor. Mercedes AMG’nin en yeni yüksek performanslı spor otomobili olan yeni Mercedes AMG GT 63 S E PERFORMANCE’ın yanında 45 yıldan uzun süredir ikonik tasarımıyla kendi özel hayran kitlesine sahip G-Serisi’nin yeni tamamen elektrikli modeli de ilk kez sahneye çıkıyor. Ayrıca Concept CLA Class ve güncellenmiş tamamen elektrikli EQS Saloon’un da fuar prömiyeri gerçekleştiriliyor. Mercedes-Benz ayrıca Şanghay’da içeriği genişletilen Ar-Ge merkezi ile de Çin’e olan güveninin altını çiziyor.

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Eylül ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak yeni elektrikli G-Serisi, süregelen aile serisinin bir üyesi olarak da göze çarpıyor. Dış tasarım, opsiyonel siyah panelli radyatör ızgarası ile çarpıcı elektrikli görünüme kavuşuyor. Tamamen elektrikli varyant, bir dizi ayırt edici özellik sayesinde geleneksel motorlu modellerden ayrılıyor. Bu özellikler arasında hafifçe yükseltilmiş kaput ve arka tekerlek kemeri çıkıntılarında bulunan hava perdeleri ile arka kapı üzerindeki tasarım kutusu bulunuyor. Yeni A sütunu kaplaması ve aracın tavanında bulunan spoiler şerit de optimize edilmiş aerodinamiğe katkıda bulunuyor.