Hassas mühendislik ve kalite standartlarını birleştirerek geleceğin güvenli yaşam alanlarını inşa etmeye yardımcı olan yangın algılama ürünleri, insan yoğunluğun fazla olduğu kritik yerlerde öne çıkıyor.

Yeni nesil yangın algılama ürünleri önemli yapılarda kullanılıyor. Panasonic yangın algılama ürünleri de pek çok önemli yapıda tercih ediliyor. Şirketin ürünlerde kullandığı teknolojinin sadece bina sakinlerinin güvenliğini sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda bölgenin genel güvenliğine de katkıda bulunduğu belirtildi.

Şirket açıklamasına göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi unvanına sahip Çamlıca Camii Panasonic’i tercih eden yapılardan. İstanbul’un ulaşım ağında önemli bir yere sahip olan Kadıköy Metro İstasyonu’nda da güvenlik Panasonic yangın algılama ürünleriyle sağlanıyor. Ayrıca Kadıköy’ün önemli iş merkezlerinden Başarı Plaza ve modern mimarisiyle dikkat çeken Bursa’nın yeni yaşam merkezi Downtown’da da şirketin yangın algılama ürünleri kullanılıyor. Ayıca bazı otellerde de söz konusu ürün kullanılmakta.