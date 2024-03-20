Yeni teknolojilerle gençleri buluşturan 'Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali' başlıyor

Sanal gerçeklikten yapay zekaya, akıllı mimariden robotik uygulamalara gençleri ve yediden yetmişe kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştıracak olan Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, 23 Mart tarihinde başlıyor.

Türkiye’de kütüphaneler ve kütüphanecilik mesleği konusunda farkındalığı arttırmak üzere her sene düzenlenen Kütüphane Haftası’nda bu yıl bir ilke imza atılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının ’Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler’ ana temasıyla düzenleyeceği 60. Kütüphane Haftası, Türkiye’de ilk kez teknolojiyi kütüphanelerle buluşturan bir festivale ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyüklerinden biri olan Rami Kütüphanesi’nde 23 Mart’ta başlayacak uluslararası festivale kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler ile bu alanda hizmet veren kurum, kuruluş ve dernekler, ürün geliştiriciler, girişimciler, kütüphaneciler, akademisyenler katılacak. Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan, “Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali”nin konuk ülkeleri olacak.

Festival yapay zeka konferansıyla başlayacak

İstanbul Rami Kütüphanesi’nde tüm kullanıcı gruplarını ağırlayacak olan festival, ’Kütüphaneciler için Yapay Zekanın Gizemini Çözmek’ konulu konferansla başlayacak. Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, hologram gibi teknolojilerin meraklılarıyla buluşacağı hafta boyunca bilgi güvenliği, akıllı mimari, robotik, kodlama ve iş süreçleri oluşturarak özel iş uygulamaları geliştirmeye yönelik atölye ve paneller düzenlenecek. ’İlham Veren Konuşmalar’ konferans serisinin de yer alacağı hafta, çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

Türkiye’nin 81 ilinde kutlanacak olan 60. Kütüphaneler Haftası’nı Rami Kütüphanesi’nden başlatacak olan Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali 27 Mart’ta sona erecek. Festivalle ilgili bilgilere ise kutuphaneveteknoloji.com internet adresinden ulaşılabilecek.