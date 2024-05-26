Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'D60 hedefine ulaşarak İslam Birliği'ni kuracağız'

Sakarya’da İstanbul’un fethinin 571’inci yılı dolayısıyla düzenlenen Milli Gençlik Şöleni’ne katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Milli görüşün dava erleri olarak Ayasofya Camii’nde kılınacak bir cuma namazının arkasından cuma hutbesinde İslam birliğinin kurulduğunu ilan etme hedefimizi bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyorum. Erbakan hocamızın gösterdiği D60 hedefine ulaşarak İslam Birliği’ni kuracağız ve inşallah Gazze’de, Keşmir’de, Kudüs’te, Doğu Türkistan’da ve tüm dünyada zulümlere son vereceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul’un fethinin 571’inci yılı dolayısıyla Milli Gençlik Derneği tarafından Adapazarı ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Milli Gençlik Şöleni’ne katıldı. Mehteran takımının gösterileriyle başlayan program, İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Sinevizyon gösterimleri ve konserle devam eden programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Mübarek ve muazzam fethin 571. yıl dönümü hayırlı ve uğurlu olsun. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, Peygamberimizin (S.A.S) müjdesine nail olur. Aşılamaz denilen surları aştığı, fetholunamaz denilen İstanbul’u fethettiği bir avuç imanlı ve inançlı insanın ’Adalet bize de, tüm dünyaya ve tüm insanlığa da gereklidir’ diyerek 1299 yılında başlattığı yürüyüşün 154 yıl sonra İstanbul’un fethiyle cihan devleti haline gelişinin ve aynı zamanda bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasının yıl dönümünü hep birlikte en içten duygularla ve büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cenab-ı Allah fethi hayırlı eylesin ve bu fethin yıl dönümünü dünyadaki zulümlerin durmasına, mazlumların kurtuluşuna, İslam birliğinin ve yeni bir dünyanın kuruluşuna vesile eylesin inşallah” dedi.

“Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz”

Partisinin hedeflerinden bahseden Erbakan, “Ayasofya’nın Sultan Fatih tarafından kiliseden camiye dönüştürülerek ibadete açılması, fethin insanlık tarihine vurulmuş bir mührüdür. Ayasofya Camii, İstanbul’un İslam toprağı olduğunun ve öyle kalacağının en önemli sembolü ve göstergesidir. Bizler de bugün milli görüşlüler olarak Sultan Fatih’in görüşü, milli görüşün dava erleri olarak Ayasofya Camii’nde kılınacak bir cuma namazının arkasından cuma hutbesinde İslam birliğinin kurulduğunu ilan etme hedefimizi bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyorum. Türkiye’nin öncülüğünde İslam birliğini ve adil bir dünyayı kurarak Türk dünyasındaki masumların, başta Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere tüm dünyadaki masumların kurtuluşuna vesile olacağımızı burada bütün dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Milli görüş olarak, Erbakan hocamızın dava erleri olarak, Sultan Fatih’in torunları olarak Mekke’nin fethi gibi, Kudüs’ün fethi gibi, İstanbul’un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihler gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz. Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz. Tekebbül olmayacak, çifte standart olmayacak, savaşlar olmayacak, işgaller olmayacak. Kaba kuvvet değil hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz. Sömürü olmayacak, faiz olmayacak, haksız kazançlar olmayacak, nimet külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak. Siyonizmin en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah” diye konuştu.

“D60 hedefine ulaşarak İslam birliğini kuracağız”

Erbakan, “Cenab-ı Allah’ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli bir şekilde paylaşılacak. Hukuk alanında fetih gerçekleştireceğiz. Çifte standart değil, adalet olacak, kul haklarına riayet edilecek, güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah. Bütün bunlarla birlikte zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, siyonizm kölesi olmayı reddeden nesiller yetiştireceğiz inşallah. Kuvveti değil, hakkı üstü tutan, materyalist değil, maneviyatçı, nefis terbiyesini esas alan nesiller yetiştireceğiz. Dört helalin beş haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller yetiştireceğiz. Dünya ve ahiret saadetinin kurtuluşunun tek yolunun İslam’a sarılmak olduğunun bilincinde nesiller yetiştireceğiz. İslam’ın cihat dini olduğunun idrakinde nesiller yetiştireceğiz. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştireceğiz. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek toplum inşa edeceğiz. Ve tabii ki bütün bunlarla birlikte Erbakan hocamızın gösterdiği D60 hedefine ulaşarak İslam birliğini kuracağız ve inşallah Gazze’de, Keşmir’de, Kudüs’te, Doğu Türkistan’da ve tüm dünyada zulümlere son vereceğiz Allah’ın izniyle. Cenab-ı Allah inşallah bu seferimizin sonunu zaferle taçlandırmayı bizlere nasip eylesin. Milli görüş kervanına, hedeflerine ulaştırsın. Yeni dönemde gönül fetihleriyle yeni bir dünyayı, yeni bir dönemi başlatmayı bizlere inşallah nasip eylesin” şeklinde konuştu.