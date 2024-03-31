Yeniden Refah Partisi lider Erbakan, oyunu Ankara'da kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy vermek üzere Çankaya ilçesinde bulunan Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’ne geldi. Erbakan oy kullanmaya eşi Beyza Mollu Erbakan’la birlikte geldi. Eşiyle birlikte oy kullanan Erbakan, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok yoğun bir seçim kampanyası tamamladıklarını belirten Erbakan, "Biz de vatandaşlık görevimizi eşimle birlikte yerine getirdik. Milli iradenin tecellisi için bu görevi ifa etmiş olduk. Bu seçim günün barış içerisinde tamamlanması temenni ediyoruz. Sandıklar açıldığında çıkacak sonucun da ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Erbakan’a, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç da eşlik etti.