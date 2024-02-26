Yeniden Refah seçim çalışmaları sürdürüyor.

Yeniden Refah Partisi Silivri Belediye Başkan adayı Ömer Hakverdi, belediye meclis üyeleri ile Silivri Pazarı ile Muhtarlar derneğini ziyaret etti. Hakverdi, vatandaşlardan destek talep etti.

Yeniden Refah seçim çalışmaları sürdürüyor.
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Yeniden Refah Partisi, Silivri Belediye Başkan adayı Ömer Hakverdi, belediye meclis üyeleri ile Seçim çalışmaları kapsamında Pazartesi Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları istek talep ve şikayetlerini dinleten Hakverdi “Silivri'yi daha da güzelleştirmek için birlikte çalışmaya hazırız. Desteğiniz için teşekkür ederiz “ dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
Yeniden Refah seçim çalışmaları sürdürüyor.
Yeniden Refah seçim çalışmaları sürdürüyor.
Yeniden Refah seçim çalışmaları sürdürüyor.
Yeniden Refah seçim çalışmaları sürdürüyor.
Yeniden Refah seçim çalışmaları sürdürüyor.