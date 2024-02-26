Yeniden Refah seçim çalışmaları sürdürüyor.

Yeniden Refah Partisi, Silivri Belediye Başkan adayı Ömer Hakverdi, belediye meclis üyeleri ile Seçim çalışmaları kapsamında Pazartesi Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları istek talep ve şikayetlerini dinleten Hakverdi “Silivri'yi daha da güzelleştirmek için birlikte çalışmaya hazırız. Desteğiniz için teşekkür ederiz “ dedi.