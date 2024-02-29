Yeniden Refah, STK ziyaretlerini sürdürüyor

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi, meclis üyesi adayları Ömer Tabala ve Erdal Akarslan ile kamu kurumları ve STK ziyaretlerini sürdüyor.

Hakverdi ve ekibi, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Sayın Ertan Civaş, Silivri Birleşik Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, İmam Hatip Mezunları Derneği, Kars Kağızman Çayarası Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Zekeriya Aytar'ı makamında ziyaret etti.