Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı

Yeşilçam'ın ünlü oyunlarından Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.

Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Yeşilçam’ın ünlü oyunlarından Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz’da kullandı.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu kullanmak üzere Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi. Oy kullanacağı sınıfa giren Bubikoğlu, ‘1290’ numaralı sandıkta oyunu kullandı. ‘Hayırlı olsun’ diyerek zarfı sandığa atan Bubikoğlu, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb