Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı
Yeşilçam'ın ünlü oyunlarından Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.
Yeşilçam’ın ünlü oyunlarından Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz’da kullandı.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu kullanmak üzere Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi. Oy kullanacağı sınıfa giren Bubikoğlu, ‘1290’ numaralı sandıkta oyunu kullandı. ‘Hayırlı olsun’ diyerek zarfı sandığa atan Bubikoğlu, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrıldı.