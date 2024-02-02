Yetenekli çocukları geleceğe hazırlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular başlıyor

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye’nin yetenekli çocuklarını geleceğe hazırlıyor. Edirne’den Kars’a 81 ilde 139 Deneyap Teknoloji Atölyesinde on binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya 11 farklı derste eğitim veriliyor. Milli Teknoloji Hamlesinin dip dalgasını oluşturmaya aday gençler için 2024 başvuruları çok yakında başlıyor.

Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Deneyap Türkiye Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla hayata geçti. 2023 yılı itibariyle 15 bin 910 öğrencinin aktif olarak eğitimine devam ettiği atölyelerden bugüne kadar 2 bin 700 öğrenci mezun oldu. 139 atölye, 262 derslik, 20 bini aşkın öğrenci kapasitesine sahip Deneyap Teknoloji Atölyelerinde halihazırda 4 bin 541 eğitmen öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Öğrenci ve eğitmen seçimlerinden, eğitim içeriklerine, atölyelerde kullanılan malzemelerden, atölye konseptine kadar tüm Türkiye’de aynı imkânları çocuklarla buluşturan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Fark oluşturacak nesiller Deneyap Teknoloji Atölyelerinde

Türkiye’nin teknoloji geliştiren bir topluma dönüşmesini amaçlayan T3 Vakfı, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise olmak üzere iki farklı düzeyde eğitimler veriyor. Eğitim süreci, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere 2 aşamadan oluşuyor. Atölyelerde tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri yüz yüze; yazılım teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve mobil uygulama dersleri ise çevrimiçi eğitim olarak veriliyor. Öğrenciler, teknoloji eğitiminde atölyede kullandıkları eğitim içerikleri ile ilişkili malzeme ve ekipmanlarla erken yaşta tanışıyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 11’i ortaokul, 11’i lise seviyesi olmak üzere toplam 22 kitap yayınını da bulunuyor.