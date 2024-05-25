Yılan değil oluklu kertenkele

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen 'Oluklu kertenkele' doğada görülmeye başladı. Sahilde kendini gösteren bir oluklu kertenkele meraklı bakışlar arasında dolaştı.

Yılan değil oluklu kertenkele
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen ‘Oluklu kertenkele’ doğada görülmeye başladı. Sahilde kendini gösteren bir oluklu kertenkele meraklı bakışlar arasında dolaştı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcak havaların etkili olmaya başlamasıyla birlikte yılana benzeyen ‘Oluklu kertenkele’ doğada görülmeye başladı.

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Son olarak Süleymanpaşa ilçesi Akkaya Sahilinde görülen oluklu kertenkele ile karşılaşan vatandaşlar, meraklı bakışlar içerisinde oluklu kertenkeleyi izleyerek fotoğrafını çekmeye çalıştı. Oluklu kertenkele ise meraklı bakışlar arasında sahilde sürünerek bir süre gezindi. Sahilde gezinen oluklu kertenkele bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Zararsız olan bu kertenkelelerin öldürülmemesi için hayvan severler vatandaşları uyardı.