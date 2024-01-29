Yıldırım'da çocuklar tatilin tadını çıkardı

Yıldırım Belediyesi, yarıyıl tatiline yönelik düzenlediği etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediyesi, sömestr tatilinde karne alan çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde 26-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ‘Yıldırım’da Karne Şenliği’nde eğlenceli oyunlardan okçuluk deneyimine, yüz boyama etkinliklerinden müzikli drama oyunlarına, çocuk tiyatrolarından sihirbaz gösterilerine kadar çocuklar keyifle vakit geçirdi. Fuaye alanında Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilen atölyelerin stantları kurularak etkinlikler düzenlendi. Öte yandan, yarıyıl tatili boyunca Kaplıkaya Cazibe Merkezi Akvaryumu, öğrencilerin ücretsiz ziyaretine sunuldu. Tünel Akvaryum ziyareti sırasında eğlenirken öğrenen çocuklar farklı türde su canlılarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yıldırım’ın geleceği için çalışıyoruz

Karne dönemlerinin çocuklar için unutulmaz anlardan birisi olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, “Çocuklarımızın tatillerini daha iyi bir şekilde geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklerimizle, Yıldırım’da çocuk olmanın ayrıcalığını yavrularımıza hissettirmek istedik. Nasıl bir anne, bir baba için en büyük huzur çocuklarının mutluluğu ise bizler için de çocuklarımızın bir tebessümünden, gözlerinin içindeki mutluluktan daha değerli bir hazine yok. Yıldırım’ın, başta çocukların olmak üzere tüm insanlarımızın mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz. Evlatlarımızın gözünün içinde gördüğümüz parıltı, bizim yaptığımız çalışmaların en büyük ödülü” diye konuştu.

Başkan Yılmaz’a teşekkür

Çocukları için düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Yıldırım Belediyesi ve Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Çocuklarımız, yoğun ve stresli bir süreci geride bıraktı. Gerçekleştirilen aktivitelerle çocuklarımız hem eğlendi hem de öğrendi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bizleri ve çocuklarımızı unutmayan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.