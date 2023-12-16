Yıldırımlar'dan ustalara vefa yemeği

Silivri'de uzun yıllardır hizmet veren Yıldırımlar Grup Ailesi, 20 yılı aşkındır Yıldırımlar Mühendislik bünyesinde mekanik tesisat ustalığı yapan Ertuğrul Ertürk ve Mustafa Yıldırım için Silviya Restoran'da vefa yemeği verdi. "Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız kendi kararları ile aynı sektörde kendileri adına çalışma kararı aldılar" diyen Yılıdırımlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yıldırım, "Biz de bu atılımı saygı ile karşılayıp, elimizden gelen desteği sağlamak ve onların başarısına katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldırım, ustalarına teşekkür plaketi takdim ederken, birer adet reşat altını hediye etti.