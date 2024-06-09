YKS maratonu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlanırken, 8 Haziran Cumartesi günü başlayan YKS sınav maratonu sona erdi.

YKS’nin son oturumu olan YDT saat 15.45 itibarıyla başladı. YDT’de; İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi sınava girdi. Sınavda, bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanıldı. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yaptı. 80 soru için 120 dakika süre verilen sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verildi. YDT 17.45 itibarıyla sona erdi. 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi ile başlayan YKS sınav maratonu böylelikle sona erdi.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak.