YKS'nin AYT oturumu tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15’te başlayan ikinci oturum AYT 13.15 itibarıyla sona erdi. 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda 282 bin 812 kişi görev aldı. Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT’ye toplam 8 bin 334 engelli aday katıldı. AYT’de bin 140 okuyucu-işaretleyici görev yaptı.

Son oturum YDT

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45’te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak YDT’de 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak.

Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.