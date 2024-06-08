YKS'nin birinci oturumu TYT sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. İstanbul Üniversitesi’nde sınava giren öğrenciler, sınav esnasında yaşadıkları stresi gazetecilere anlattı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. İstanbul Üniversitesi’nde sınava giren öğrenciler sınavda ter döktü. Sınava giren öğrencilerin velileri de Üniversite’nin önünde çocukların sınavdan çıkmasını bekledi.

3 milyon 120 bin 878 aday sınava girdi

Sabahın erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına alındı. TYT’nin saat 10.15’te yapılan birinci oturumu TYT’ye 3 milyon 120 bin 878 aday girdi. TYT’de adaylara Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40, Fen Bilimleri Testi’nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verildi.

“Mezuna bırakıyorum”

Sınavdan çıkan bir öğrenci, “Mezuna bırakıyorum. Sınav çok zordu. Matematik çözemedim, biyoloji çözemedim, Türkçe çözemedim her şıkkın 2-3 cevabı vardı, çok kötüydü. Süre yeterli değildi, çözebilene yetecek bir sürede değildi. Bu sene olmadı” dedi.

“Süre gayet yeterliydi”

Sınava giren Kaan Baştürk verilen sürenin yeterli olduğunu söyleyerek, “Türkçe bölümü zordu, iki şıklar arasında kaldığımız zamanlar oldu. Bazı cümlelerde de gariplik vardı. Onun dışında sınav güzeldi. En zor ders Türkçeydi. Sayısal bölümünde fizik biraz zordu. Onun dışında biyoloji basitti. Kimya da orta derecede kolaydı. Süre gayet yeterliydi. İlk çıkanlardan oldum” şeklinde konuştu.

“Sayısal konusunda iyi değilim ama Türkçe beni şaşırttı”

Türkçe sorularının kolay olduğunu söyleyen bir öğrenci ise, “Bence Türkçe çok kolaydı. Ben Türkçe’nin bu kadar kolay olmasına şaşırdım. Sayısal konusunda iyi değilim ama Türkçe beni şaşırttı. Sayısala fazla çalışmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Ama Türkçe’de iyiydim. Sınava ilk kez girmediğim için stresli değildim. AYT ve dil sınavına da gireceğim” ifadelerini kullandı.

YKS’nin ikinci oturumu AYT’de yarın sabah saat 10.15’te başlayacak.