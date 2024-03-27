Yola dökülen kumlar trafikte tehlikeli oluşturdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde olan kamyonun kasasından yola dökülen kumlar trafikte tehlike oluşurdu.

Yola dökülen kumlar trafikte tehlikeli oluşturdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halinde olan kamyonun kasasından yola dökülen kumlar trafikte tehlike oluşurdu.

Bilecik’ten Bozüyük istikametine doğru ilerleyen 34 JD 3983 plakalı hafriyat taşıyan kamyon, kasa kapağı açık kalması nedeniyle araçta yüklü olan kumlar yola döküldü. Bilecik - Bozüyük karayoluna dökülen kumlar, trafikte tehlikeye sebep oldu.

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