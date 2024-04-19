Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlatacaklara kolaylık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Müracaatta bulunan vatandaşlarımız 'Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine' ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek dedi.

Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlatacaklara kolaylık
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Müracaatta bulunan vatandaşlarımız ’Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine’ ek olarak sunulması gereken ’3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini’ artık e-Devlet üzerinden verebilecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi için e-Devlet üzerinden yeni bir işlem başlattıklarını bildirdi.

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Bakan Işıkhan, "Müracaatta bulunan vatandaşlarımız ’Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine’ ek olarak sunulması gereken ’3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini’ artık e-Devlet üzerinden verebilecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar daha ayrıntılı bilgiyi "https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan" adresinden ulaşabilecek.