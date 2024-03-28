Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, Marmara ile Ege’de toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18