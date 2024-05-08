Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 28
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Az bulutl 20
Trabzon: Az bulutl 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22