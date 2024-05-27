Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısı ve İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 30