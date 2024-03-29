Zehir taciri 15,52 gram uyuşturucu madde ile yakalandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Zehir taciri 15,52 gram uyuşturucu madde ile yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 15,52 gram bonzai maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında ‘Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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