Zehir taciri 15,52 gram uyuşturucu madde ile yakalandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 15,52 gram bonzai maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında ‘Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.