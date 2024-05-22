Zekeriya Artar, Değirmenköy'de Tübitak 4006 Bilim Fuarı açılışına katıldı
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Değirmenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Tübitak 4006 Bilim Fuarı'nın açılış törenine katıldı.
Fuar kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeleri ilgiyle inceleyen Artar, öğrencilerle bir araya gelerek projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, etkinlik süresince öğrencilerle çeşitli deneyler yaparak bilimsel etkileşimde bulundu. Eğitimde bilimsel merakın ve projelerin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedefliyor.