ZEYGEM '3. Ayak Tenisi Turnuvası' başlıyor

Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği ‘Ayak Tenisi Turnuvası’na katılım için kayıtlar başladı.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM)’nin Zeytinburnu’nda ikamet eden veya eğitim gören 14-25 yaş arası sporcu gençler için düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası için kayıtlar başladı. Son başvuru tarihinin 1 Aralık Cuma günü olarak belirlenen turnuvaya, www.zeygem.org.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak kayıt yaptırılabiliyor. Ayak Tenisi Turnuvası müsabakaları 9 Aralık Cumartesi günü Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda oynanacak.

Kazanan takımlara para ödülü

14-17 yaş ve 18-25 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan ZEYGEM Ayak Tenisi Turnuvası’nda, her bir takım 2 oyuncudan oluşacak. Başvuru yapan kişi takım sorumlusu olarak kabul edilecek ve başvuru şartlarına uygun bir isim daha belirtmek zorunda olacak. Eleme usulüne göre gerçekleşecek turnuvada müsabakalar, 3 set üzerinden oynanacak ve 2 set alan takım galip sayılacak. Setler 11 sayıda tamamlanacak. ZEYGEM tarafından yapılan açıklamada; her kategorinin birincileri için 5 bin lira, ikinciler için 3 bin 500 lira, üçüncüler için ise 2 bin lira para ödülü dağıtılacağı duyuruldu. Ayrıca katılım sağlayan her takım adına da bir fidan bağışı yapılacak.