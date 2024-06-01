Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

CarrefourSA, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala müşterilerine büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklardan oluşan 4 ayrı kurbanlık hisse paketi sunduğunu açıkladı.

CarrefourSA, Kurban Bayramı’nda hijyenik, güvenilir, kaynağı belli yerli besi almak isteyen müşterilerini mağazalarına beklediğini duyurdu. Markadan yapılan açıklamaya göre, çiftliklerde veteriner hekim kontrolünde yetiştirilen yerli besiler, CarrefourSA tarafından gerçekleştirilen hayvan refahı denetimlerine tabii tutuluyor. Kesim tesisleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı olan işletmeler arasından seçiliyor ve tesislerin teknik, hijyenik alt yapı şartları marka tarafından doğrulanıyor. İslami usullere uygun şartlarda vekâleten kesim yapan marka, helal yöntemlerle kesim ve hijyenik ortamda parçalama da dahil olmak üzere, gıda güvenliği kapsamındaki tüm süreç uçtan uca markanın veteriner hekimleri tarafından kontrol ediliyor. Tüm işlemlerin ardından kurban kolileri soğuk zincir takibi yapılarak müşterilere ulaştırılıyor. Kurban alımlarında kredi kartına taksit imkanı da sunuluyor.

4 farklı kurban seçeneği

CarrefourSA, müşterilerine bu yıl küçükbaş ve büyükbaş koli olmak üzere 4 farklı fiyat seçeneği sunuyor. Mağazadan alımların yanı sıra CarrefourSA Online Market’ten sipariş veren müşterilere kapıya teslim hizmeti de sunan marka 2024 yılı kurban fiyatlarında sakatat dahil 12-16 kilogramlık Karaman Kurban Paketi 11 bin 950 TL’den, 16-20 kilogramlık Kıvırcık Paketi 13 bin 950 TL’den, 20-24 kg’lık Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Paketi 17 bin 950 TL’den satışa sunuluyor. Paketini Kurban Bayramının 4’üncü günü teslim almak isteyenler ise 20-24 kg’lık Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Paketi’nden özel fiyat ile yararlanabilecek. Bayramın 4’üncü günü teslim alınacak Büyükbaş 1/7 Hisse Paketi’nin satış fiyatı 16 bin 500 TL.

Kurumlara bağış yapılabilecek

Kurban bağışı yapmak isteyenler için özel fiyatlar sunan marka, anlaşmalı kurumlara bağışçılar adına kurbanlıkları teslim ediyor.

Açıklamaya göre, CarrefourSA mağazalarından, Carrefoursa.com’dan veya CarrefourSA Online Market uygulamasından Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kızılay, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı adına yapılan bağışlar, marka tarafından kurumlara teslim ediliyor.