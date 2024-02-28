Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada sol taraftan Masuaku’nun ortasında ceza sahası içi sol çaprazından Gedson’un şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
32. dakikada Muçi’nin uzak mesafeden şutunda kaleci Deniz’den dönen topa kale önünde vuruşunu yapan Salih Uçan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada sağ taraftan Niangbo’nun pasında ceza yayında topla buluşan Muhammet Demir’in ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
42. dakikada Mert Günok’un uzun pasında topla buluşan Semih, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına kadar ilerledi. Semih’in sağ çaprazdan şutunda kaleci Deniz topu çeldi.
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Muçi, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Aboubakar, Amartey, Worrall, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Zainutdinov, Muleka
Teknik Direktör: Fernando Santos
Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel (Ahmet Oğuz dk. 28), Damjanovic, Hadebe, Yasir Subaşı, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Yunus Mallı, Cicaldau, Niangbo, Muhammet Demir
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Slowik, Guilherme, Ndao, Kahraman Demirtaş, Junior, Boateng, Nzonzi, Ethemi
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Gol: Salih Uçan (dk. 32) (Beşiktaş)
Sarı kart: Gedson Fernandes (Beşiktaş)