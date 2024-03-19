'Besmele-i Şerif' hat eserleri sanatseverlerle buluştu

’Besmele-i Şerif’ temasında hazırlanan 13 eser, 19 Mart ile 12 Nisan tarihleri arasında Bursa’da Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması ’Besmele-i Şerif’ oldu. Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan sergi yoğun ilgi gördü. Müze’de sergilenen ’Besmele-i Şerif’ temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. 13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelendi. 10. yılını kutlayan Hat Eserleri Sergisi, yıl içinde farklı şehir ve ülkeleri gezecek.

Hat sanatına dair güçlü bir koleksiyonu olan müzedeki sergi açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, “Kültür ve sanat alanlarındaki misyonumuzu dikkate aldığımızda, bizler için artık gelenekselleşmiş bu serginin önemi büyüktür. Bugün, Bursa’nın son Osmanlı Külliyesi olan Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde olmakta bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Muradiye El Yazmaları Müzesi hat sanatı için önemli bir kültürel mekan olarak dikkat çekiyor. Müzede, Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olduğu zamandan günümüze Kur’an’ın yazılışındaki aşamalar, hat sanatı yoluyla kronolojik olarak gözler önüne seriyor. ’Besmele-i Şerif’ temalı sergi, hat sanatında güçlü bir koleksiyona sahip olan Müze’de sanatseverlerle buluştu. Bursa’nın son Osmanlı Külliyesi olan Müze, hat sanatları için önemli bir merkez konumunda" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Özellikle Ramazan ayının ruhuna uygun bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. 10 yıldır farklı bir konunun ele alındığı hat eserlerinin sergisinin bu yıl ’Besmele-i Şerif’ olması da ayrıca güzel olmuş. Sergide, uluslararası camiada eserleri bilinen 13 usta hattatın çalışmaları yer alacak. Sergi 12 Nisan tarihine kadar Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa’da kültür sanat faaliyetleri açısından önemli çalışmalarda bulunuyor. Ayrıca, sanat eserlerinin sergileneceği mekanların da restorasyonunda öncü oluyor. Bursa, turizm, tarih ve ruhu olan bir şehirdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla sergi açılışının kurdelesi kesildi.