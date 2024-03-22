'Dünya Saati', 190'dan fazla ülkede milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleşecek

Panasonic Electric Works Türkiye’nin 11’inci kez ana sponsorluğunu üstlendiği ‘Dünya Saati’ etkinliği, bu yıl 23 Mart Cumartesi günü düzenlenecek. ‘Dünya Saati’ kapsamında “Dünya için bir Saatini Ver; Geleceğe Zaman Kazandır” çağrısıyla çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Genç nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle faaliyetlerini çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürüten Panasonic Electric Works Türkiye, 2024’te de ‘Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ (WWF) tarafından düzenlenen, Türkiye’de WWF-Türkiye’nin Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği ‘Dünya Saati’ etkinliğinin Türkiye’deki ana sponsoru oldu.

WWF’nin iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek için 2007 yılından bu yana küresel çapta gerçekleştirdiği ‘Dünya Saati’ etkinliği, bu yıl “Dünya için bir Saatini Ver; Geleceğe Zaman Kazandır” çağrısıyla düzenleniyor.

23 Mart Cumartesi günü 190’dan fazla ülkede milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleşecek olan ‘Dünya Saati’ etkinliği kapsamında anıtlar ve kurumlar 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını kapatırken, bireysel ve kurumsal katılımcılar 23 Mart tarihine kadar dunyasaati.org/ internet sitesinden seçtikleri etkinliklerle dünya için bir saatlerini ayıracak. WWF-Türkiye, Dünya Saati kapsamında 23 Mart Cumartesi günü Müze Gazhane‘de, ‘Dünya için bir Saatini Ver; Geleceğe Zaman Kazandır’ başlığı altında tüm ziyaretçilerin katılımına açık bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Panasonic Electric Works Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik, ‘Dünya Saati’ gibi önemli bir etkinliğe bu yıl 11’inci defa ana sponsor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Çelik, “Dünya Saati, kurulduğu günden bu yana insanlara ‘daha iyi bir yaşam’ sunma hedefiyle çalışan şirketimiz için son derece anlamlı bir etkinlik. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için yıllardır sürdürülebilirlik ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada WWF Türkiye ile yürüttüğümüz uzun soluklu iş birliği bizler için son derece önemli. Gelecek yıllarda da faaliyetlerimizle doğayı koruyarak daha sağlıklı bir dünya kurulmasına aracılık etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.