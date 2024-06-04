15 Kg Mama Bir Kediye Ne Kadar Yeter?

Sağlıklı bir kedinin yaşamının her dönemi için yemesi gereken mama ihtiyacı bellidir. Her dönem için ayrı oranlarda tüketmesi gerekir. Bir yavru kedi 8 ila 16 haftaları arasında günde 25 ila 35 gram arasında mama tüketmelidir. Haftadan haftaya hatta günden güne kedilerin büyüdüğü göz önüne alınacak olursa porsiyon oranı da eş zamanlı artacaktır. 16. haftayı doldurmuş olan yavru kediler ise 24.haftaya kadar geçen süreçte 35 ila 45 gram mama tüketmelidir. 24. haftasını tamamlayan kediler günlük ortalama 60 ila 90 gram arasında mama tüketmesinde hiçbir sakınca yoktur. Yavru kedilerin beslenmesinde büyüme ve gelişmesine katkı sağlamak iken yetişkin kedilerde mevcut kilosunu ve sağlığını korumaktır. Paw Paw kedi maması içerik olarak kedilerin hangi dönemde neye ihtiyacı var ise ihtiyacını gidermeye yönelik bir besin içeriği sağlar.Paw Paw kedi maması aynı zamanda piyasadaki rakip firmalara göre daha ekonomik, bütçe dostudur. Bu yüzünden kalori ihtiyacı yavru kedilere göre daha azdır. Kedilerin tüketmesi gereken mama miktarı, kedinin aktivitesine, cinsiyetine, ırkına, boyuna ve kilosuna göre bu oranlar farklılık gösterebilir. Bu yüzden sık sık en azından boy kilo kontrolü yapılmalıdır.

Kedilerin Tüketmesi Gereken Mama Miktarı Nedir?

1 kg ağırlığına sahip olan yetişkin bir kedi, 15 ila 20 gram,

2 kg ağırlığına sahip olan yetişkin bir kedi, 25 ila 35 gram,

3 kg ağırlığına sahip olan yetişkin bir kedi, 40 ila 50 gram,

4 kg ağırlığına sahip olan yetişkin bir kedi, 55 ila 65 gram, mama tüketmelidir. Bu oranlara göre kedinin kilosu baz alınarak kedi sahipleri hesaplamayı yapabilir. 7 kg ve üzeri bir kiloya sahip olan yetişkin kediler için ise 105 ile 125 gram arası mama tüketebilir. Bu noktada ana belirleyici kalori oranıdır. Kalori yoğunluğuna göre mamalar arttırılabilir ya da azaltılabilir.

Paw Paw kedi maması 15 kg, ambalajlarda uzun süreli kullanım imkanı sağlar. 15 kg mama paketleri düzenli kullanıldığında kesin olmamakla beraber ortalama 6 aydan uzun süreli kullanım sağlayabilir. Kedi sahipleri Paw Paw kedi maması 15 kg, olan paketlerden Petpal.com.tr üzerinden satın alabilir. Hızlı teslimat ve ücretsiz kargo seçeneği ile keyifli bir alışveriş deneyimi sağlar.