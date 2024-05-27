16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

Tekirdağ'da babasıyla yaşadığı evden çıkıp, Bursa'ya gelen 16 yaşındaki gençten iki gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da babasıyla yaşadığı evden çıkıp, Bursa’ya gelen 16 yaşındaki gençten iki gündür haber alınamıyor

Tekirdağ’da babası Levent Kaymaz’la birlikte ikamet eden 16 yaşındaki Efe Kaymaz, Karacabey’de yaşayan annesi Hüsniye Banbal’ı ziyaret etmek için yola çıktı. Bursa Büyükşehir Otobüs Terminali’nde görülen Efe Kaymaz’ın annesine gitmek için şehirler arası otobüsüne bindi. Kendisine ulaşmak isteyen anne ve babası çocuklarından haber alamayınca hemen polisi aradı. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan genç için polis, geniş çaplı arama başlattı.

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