16 yaşındaki kayıp genç bulundu

Bursa’da 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki genç İHA’nın olayı gündeme taşımasının ardından bulundu.

Tekirdağ’da birlikte yaşadığı babasının yanından Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde yaşayan annesi Hüsniye Banbal’ı ziyaret etmek için Bursa’ya gelen ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Ege Kaymaz bulundu.

Bursa Ataevler semtindeki bir kafede çalışmaya başladığı bilgisi verilen Ege Kaymaz’ın medyada yer alan fotoğrafından tanıyanlar hemen emniyet birimlerine haber verdi. 16 yaşındaki genci çalıştığı kafeden alan Emniyet Birimleri Karacabey’de yaşayan annesi Hüsniye Banbal’a teslim etti. Evladına kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten anne Hüsniye Banbal, ilgilenen herkese teşekkür etti. 16 yaşındaki Ege Kaymaz’ın kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.