1969 Bilecik Spor Kulübü altın değerindeki 1 puanı 90+6'da buldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Afyonkarahisar deplasmanında altın değerindeki 1 puanı 90+6’da buldu.

BAL 4. Grupta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 17’inci haftasında dün Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termal ile karşı karşıya geldi. Bolvadin Belediye Tesisleri’nde oynan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip maçı 11’inci dakikasında Ömer Yanık’ın kafa golüyle durumu 1-0’a getirdi. Bu golden sonra ataklarına devam eden Bolvadin Termal yakaladığı sayısız gol pozisyondan yaralanamadı.

İkinci yarıya daha dertli toplu başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 90+’6’ıncı dakikasında ceza sahasına gelen topu Berat İş takım arkadaşı Burhan Beyazit’a asist yaptı. Gelen topu düzgün ve sert bir şekilde ağlara gönderen Burhan Beyazit ve takım arkadaşları sevinçten deliye döndü. Bu gol maçında skoru olurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü altın değerindeki 1 puanı aldı. Bu beraberlik sonrası ev sahibi Bolvadin Termal 30 puana çıkarken, düşme hattında 1969 Bilecik Spor Kulübü 13 puanla 15 takımlı ligde 13’üncü sırada yer aldı.