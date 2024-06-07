2024-YKS soru kitapçıklarını taşıyan 536 nakliye aracı, 245 sınav merkezine doğru yola çıktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınavının soru kitapçıklarını ve evraklarını taşıyan 536 nakliye aracı, yoğun güvenlik önlemleri altında ülke genelindeki 245 sınav merkezine sevkiyata başladı.

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran’da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de yapılacak. 8-9 Haziran’da gerçekleşecek olan YKS öncesinde, Ankara’da tüm iletişim araçlarından arındırılmış dünyadan izole 40 günlük kapalı matbaa merkezinden teslim alınan soru kitapçıkları dahil olmak üzere sınav evrakını taşıyan 536 nakliye aracı, ülke genelindeki 245 sınav merkezine doğru yola çıktı. Yola çıkan tırlar havadan dron ile görüntülendi.

Nakliye araçları GPS ile sürekli takip edilecek

Sınav evrakını taşıyan tırların, Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak. Nakil araçlarının bu yolculuğu, özel yazılımlı araç takip sistemi ile GPS üzerinden izlenecek. Sınav merkezlerine ulaşan tırların dijital kilitleri, Ankara’daki merkezden kontrol edilerek belirlenen saatlerde açılacak. Ardından ÖSYM koordinatörleri ve güvenlik görevlileri aracılığıyla sınav evrakları, illerdeki sınav merkezlerine ulaştırılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS’nin 8 Haziran Cumartesi saat 10.15’te yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne 3 milyon 120 bin 878 aday başvuru yaptı. 9 Haziran Pazar saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday başvuru yaptı. Aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi olmak üzere toplam 233 bin 389 aday katılacak. Sınavlar, KKTC Lefkoşa, Hırvatistan Zagreb ve 81 ilde 245 sınav merkezinde uygulanacak.

YKS-2024’te 1 milyona yakın görevlinin sahada olacağı belirtilen açıklamada, görevlendirmeler noktasında Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma gerçekleştirecek.