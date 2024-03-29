3 büyük takım taraftarı iftarda buluştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar bu yıl da iftar geleneği bozmadı. Pandemi nedeniyle Sındırgı Belediyesi tarafından evlere dağıtılan iftar yemeklerinin bir gününü üstlenen taraftarlar bu yıl Cumhuriyet Meydanı’nda toplu iftar yemeği düzenledi.

Düzenlenen yemeğe yalnızca Galatasaray taraftarları değil tüm taraftarlar kendi takımlarının formalarıyla birlikte katılarak dostluk sergiledi.

Galatasaray taraftarı Serkan Çakmak, “Bugün Sındırgılı Galatasaraylılar olarak iftar yemeği düzenledik. İftar yemeğimize sadece Galatasaraylılar değil, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar bütün taraftarlar burada birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir organizasyon oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun sağ olun var olun“ şeklinde konuşurken Sındırgı’nın Aziz Yıldırım’ı Arif Gezgin, “Galatasaraylıların yaptığı bir iftar programına bir Fenerbahçeli olarak katılmaktan şeref ve mutluluk duyarım. Allah kabul etsin. Futbol sahada, dostluk her yerde.” dedi.

Galatasaraylılar Derneği üyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi Sındırgı İlçe Başkanı Hasan Aslan, “Sındırgı Galatasaraylılar Derneği üyesiyim. Bugün dernek olarak bir iftar programı düzenledik. Ama program sadece bize değil. Tüm diğer takımları da davet ettik. Gayet de güzel kardeşlik ortamının olduğu herkesin katılım sağladığı bol katılımlı bir iftar programı oldu. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin Ramazan ayını kutluyoruz. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı da kutlu olsun. Teşekkür ediyorum“ dedi.

Fenerbahçe forması ile dostluk örneğine ortak olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “İşte güzellik bu. Herkes formasını giyip buraya iftara katıldı. Bizler de buradayız. Ebedi dostluk, ezeli rekabet her zaman bu ülkede kazanan olacaktır” şeklinde konuştu.