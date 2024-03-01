3 şüpheli şahsın üzerlerinde uyuşturucu madde bulundu

Bilecik'te yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

3 şüpheli şahsın üzerlerinde uyuşturucu madde bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 3 şahsın üzerinde yapılan aramada; 2,68 gram Bonzai maddesi, 0,65 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

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3 şüpheli şahıs hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan yasal işlem başlatıldı.