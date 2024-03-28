31 Mart seçimleri için güvenlik önlemleri alınıyor
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleşen Seçim Güvenliği toplantısına katıldı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleşen Seçim Güvenliği toplantısına katıldı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürünün katılımlarıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Seçim Güvenliği toplantısı Video konferans (VKS) yolu ile gerçekleşti.
Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart’ta gerçekleşecek seçimler sonrası yaşanacak olumsuzlukları önlemek adına konuşmasını gerçekleştirdi. Ülkenin huzurunu kaçıracak, engelleyecek ve bozacak herhangi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.