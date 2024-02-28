562 hak sahibi daha evine kavuşuyor

‘Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler’de 562 konutun daha kura çekimi yapıldı. Güney Rezerv Alanı 3. Etap 2 ve 3. Kısım kura çekiminde hak sahipleri yeni ve güvenli evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Esenler Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hak sahibi vatandaşlar dairelerine bir bir kavuşuyor. Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler’deki Güney Rezerv Alanı’nın 3. Etap 2 ve 3. Kısım kura çekimi yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleşen heyecan dolu kura çekiminde 562 adet konutun hak sahibi belirlendi. Dairelerine kavuşan hak sahipleri, 15 Temmuz Mahallesi’ndeki güvenli ve ferah konutlarına taşınacakları gün için geri sayıma başladı. Çekilen kuralarda toplam 166 adet 80 metrekare tipi, 127 adet 95 metrekare tipi, 206 adet 110 metrekare tipi ve 63 adet 125 metrekare tipi daire bulunuyor.

"Devam edecek"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Esenler’de Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “İnşaatlarımız etaplar halinde devam ediyor. Tamamlandıkça kura çekimlerini yapıp hak sahiplerine teslim etmeye devam edeceğiz. Kuraları çekilerek yeni ve güvenli konutlarına taşınacak kardeşlerimiz inşallah bundan sonra deprem korkusu yaşamadan huzur içinde hayatlarını sürdürecekler. Şimdiden hayırlı olsun“ diye konuştu.