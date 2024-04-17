9 Yaşındaki Silivrili Toprak Kıvılcım, Fatih Sultan Mehmet'in Küçüklüğünü Oynuyor

Silivri doğumlu genç oyuncu, daha önce pek çok önemli yapımda yer almıştı. Bunlar arasında "Fatih" dizisi, "Ego", "Prestij Meselesi", "Gibi", ve "Baraj" gibi yapımlar bulunuyor. Başarılı performansı ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken Kıvılcım, şimdi ise "Mehmed Fetihler Sultanı"nda Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk dönemine ışık tutuyor.

Dizinin yayınlanan bölümlerinde Kıvılcım'ın canlandırdığı karakter, izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği performansla takdir toplayan Silivrili Toprak Kıvılcım, gelecek vaat eden bir yetenek olarak dikkat çekiyor.