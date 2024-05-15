Abdurrahman Abad'ın Bisikletle Filistin'e Yolculuğu: İnsan ve Medeniyet Hareketi Silivri'den Destek

Program sırasında, İnsan ve Medeniyet Hareketi Silivri Başkanı Servet Büyükbaş, ev sahipliğinden dolayı okul müdürü Abdulrahim Arslan'a teşekkür ederek, "Abdurrahman Abad kardeşimin yapmış olduğu bu eylem takdire şayandır. Yaklaşık üç haftadır yollarda olması ayrı bir cesaret ve iman gücünün gerekleridir. Bizler İnsan ve Medeniyet Hareketi Silivri Yönetimi olarak kardeşimizi ağırlamaktan şeref duyduk. Filistin davasına ve din kardeşlerimize bir nebze de olsa faydamız dokunursa vicdanen rahatlamamıza vesile olur inşallah. Çünkü Filistin meselesi artık bir vicdan meselesine dönüştü," dedi.

Abdurrahman Abad, burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin vermiş olduğu desteklerden dolayı minnettarım. Burada gördüğüm ilgiyi Almanya'da büyüyen biri olarak keşke orada da yaşamış olsaydım. Türkiye'ye olan minnet duygularımı desteklemek için, Filistinli olmasaydım seçme hakkım olsaydı herhalde Türk olmak isterdim," sözleriyle duygusal anlar yaşattı. Abad, 7 Ekim'de Filistin'de bulunduğunu, oraya evlenmek için gittiğini ve savaş başladıktan üç gün sonra bütün hayallerinin yok olduğunu dile getirdi. Evleneceği kızdan şu an haberinin olmadığını ve hatta ölmüş olabileceğini belirtti. Kendisinin de savaş başladıktan beş hafta sonra ancak Filistin'den çıkabildiğini, bunun sebebinin de nişana gelen annesini kurtarmak olduğunu ifade etti. Yüreğini Filistin'de bıraktığı için tekrar yollara düştüğünü dile getirdi.

Öğrencilerden gelen sorular üzerine Abad, savaş sırasında en çok etkilendiği anları paylaştı. "Komşu evde yemek yiyip teyzemlere geçtikten iki dakika sonra o eve bomba düştü ve herkes şehit oldu," dedi.

Program, öğrencilerin toplu bir şekilde Filistinli kardeşlerine gönderdiği selamla sona erdi.