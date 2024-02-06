Adliyede saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu

İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu düzenleniyor. Polis, ilçe genelinde belirlediği adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

Adliyede saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu
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İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleşen saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece’de terör operasyonu düzenleniyor. Polis, ilçe genelinde belirlediği adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

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Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri Küçükçekmece’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, özel harekat polisinin de desteğiyle Atatürk Mahallesi’nde belirlenen iki ayrı adrese girdi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.