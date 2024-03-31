Ahmet Akın oyunu kullandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir'in Gönen ilçesinde oyunu kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir’in Gönen ilçesinde oyunu kullandı.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, baba ocağı olan Balıkesir’in Gönen ilçesinde Işıl İpek Ortaokulunda oyunu kullandı. Vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Adayı Ahmet Akın, seçimlerin Balıkesir’e hayır getirmesini diledi.