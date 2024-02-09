Akbank'tan afet bölgesinde sosyal ve ekonomik kalkınmaya hizmet

Akbank, afet bölgesine yönelik geliştirdiği sürdürülebilir finansman çözümleri ve sosyal yatırımlarla kalkınma ve iyileşme için çalışıyor. Bu faaliyetlerinde banka, gençleri ve kadınları önceliklendiriyor.

Akbank, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli yaşanan depremlerin ardından başlattığı finansal ve sosyal destek çalışmaları ile bölgeye desteklerini aralıksız sürdürüyor. 11 ili kapsayan afet bölgesine yönelik sunduğu ve alanında ilk olan çözümleri ve destek paketiyle, depremzedelerin finansal ve sosyal sağlıkları için çalışıyor. Eşzamanlı olarak yürüttüğü Akbank Güzel Yarınlar Hareketi gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarını desteklerken, Akbank Dönüşüm Akademisi çalışmaları ile de başta kadın girişimciler olmak üzere tüm KOBİ’lerin sosyal ve finansal gelişimlerine katkı sunuyor.

Bankanın afet bölgesine yaptığı finansal ve sosyal destek çalışmaları şöyle açıklandı:

Türkiye’nin En Geniş Kapsamlı Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile afet bölgesinin yanında

Banka, yaşanan afetin ardından güncellediği Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi ile afet bölgesini önceliklendiren sosyal finansman modellerini hayata geçirdi. Böylece bir yıllık süreçte yaklaşık 170 bin Akbanklı KOBİ ve işletme, sosyal temalı sürdürülebilir finansman çözümlerinden faydalandı. Sosyal temalı finansman modeliyle banka, afet bölgesindeki işletmelerin bu zorlu süreci aşmasında yanlarında yer almaya devam ediyor.

Ayrıca Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında banka, Türkiye’nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisini de hayata geçirdi. Böylece, depremden etkilenen Akbanklı işletmelerin dış ticaret işlemlerinin finansmanına 500 milyon dolar kaynak oluşturdu.

Banka, Akbank Dönüşüm Akademisi ile ise başta bölgedeki kadın girişimciler ve genç KOBİ’ler olmak üzere KOBİ’lere e-ticaret, e-ihracat, sosyal medya yönetimi ve pazarlama konularında eğitim programları sunuyor. Böylece girişimcilerin ve KOBİ’lerin işlerini geleceğe taşımalarında yanlarında yer alırken, istihdamın gelişmesi ve bölgenin kalkınmasına da hizmet ediyor.

Gençleri önceliklendiren çalışmalara imza atıyor

Banka, afet sonrası iyileşme sürecinde gençleri önceliklendirerek onların finansal sağlıklarına ve sosyal ihtiyaçlarına yanıt sunmaya odaklanıyor. Bu kapsamda depremlerden etkilenen yaklaşık 16 bin genç, ‘Üniversiteli Akbanklı’ programına katılarak finansal çözümlerden yararlandı.

Aynı zamanda banka, Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile gençlerin iyilik halini ve sosyal ihtiyaçlarını destekliyor. Onlara teknoloji, sanat ve sosyal yetkinlikler alanında yeni beceriler kazanabilecekleri deneyim alanları sunuyor. Böylece gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmalarında rol alıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde yürütülen bu çalışmalarla, bir yıllık süreçte afet bölgesindeki 5 ilde 10 bin gence ulaşılması hedefleniyor.