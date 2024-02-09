Kocaeli'de piyasa değeri 165 bin TL olan kaçak alkol ele geçirildi
Kocaeli'de jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada piyasa değeri 165 bin TL olan kaçak alkol ele geçirildi.
Kocaeli’de jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada piyasa değeri 165 bin TL olan kaçak alkol ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ile mücadele kapsamında, 7 Şubat tarihinde Gebze ilçesi bir araçta yapılan arama piyasa değeri yaklaşık 165 bin TL olan 158 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin malzemelere el koyulurken 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.