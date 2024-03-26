Akşener, CHP'lileri hedef aldı: 'Adayımızın çekilmesini istemek ayıptır'

Edirne’de halka hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’lileri hedef aldı.

Edirne’nin Saraçlar Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdiği esnada, toplanan kalabalığa hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hedefinde CHP’liler vardı. İYİ Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi’nin anketlerde birinci, AK Parti’nin ikinci, CHP’nin ise üçüncü çıktığını söyleyen Akşener, adaylarının çekilmesi yönünde konuşmalar yapıldığını ifade ederek, "‘Hamdi Başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor’ denmesi en basit haliyle ayıptır” şeklinde konuştu.

CHP’lilere seslenen Akşener, “Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan ‘AK Parti kazanmasın, vay efendim Hamdi Başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin biz kazanalım’. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde yan gel Osman denir. Çalışın kardeşim” açıklamasında bulundu.