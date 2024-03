Alemdar Taziye Evi hizmete açıldı

TAKİP ET

Osmangazi Belediyesi tarafından Alemdar Mahallesi’nde inşa edilen Alemdar Taziye Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hayatın her alanına dokunan hizmetlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Alemdar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşıladı. Temeli geçtiğimiz yıl sonunda atılan ve inşaat çalışmaları kısa sürede tamamlanan Alemdar Taziye Evi, törenle hizmete açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak 136 mahallenin tamamında, vatandaşların hayatına dokunan hizmetleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Geride bıraktıkları 15 yılda çok büyük işler yaptıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Merkezden en uç noktaya kadar tüm mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ayaklarına hizmet götürüyoruz. Alemdar Taziye Evi de bu hizmetlerimizden bir tanesi. Mahalle sakinlerimizin buraya bir taziye evi inşa edilmesi noktasında talebi oldu. Bugün vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu taziye evi, mahalle sakinleri adına önemli bir hizmet. Bazı vatandaşlarımızın evleri, cenazesi olduğunda taziyeye gelenleri ağırlamak için yeterli olmuyor. Bu taziye evi, o açıdan önem taşıyor. Daha önce Emek bölgesinde bir taziye evi inşa ettik. Vatandaşlarımızın bundan çok memnun kaldıklarını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç olan mahallelerde bu tür taziye evlerini inşa edeceğiz. Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz taziye evi, 180 metrekare alan üzerinden kurulu ve içerisinde salon, mutfak, tuvalet ve abdest alma yeri gibi bölümler bulunuyor. Şuan bir salon şeklinde ama ileriki aşamalarda daha güzel hale getireceğiz. Ölenimiz olmasın, çok kullanılmasın istiyoruz ama bu dünyaya gelişimiz gibi gidişimiz de olacak. Allah, bu taziye evini tür yerlerin acısı olan insanlara acısını azaltacak şekilde kullanmayı nasip etsin" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Osmangazi Belediyemiz 7’den 77’ye toplumun her kesimine hitap eden önemli hizmetler üretiyor. Belediyecilik hususu, tamamıyla hizmet esaslı ele aldığımız bir konu. Eser ve hizmet siyasetimizde, tüm toplumu kucaklayarak vatandaşımızın beklentilerine cevap verecek şekilde çalışmalarımızı yürüttüğümüzü her daim ifade ediyoruz. Biz, her daim eser ve hizmet siyasetinde öncelik olarak da vatandaşımızın bakış açısını esas alıyoruz. Milletimizin beklentilerine cevap vermek en temek hedefimizdir. İnşallah bu kutlu yolda sizlerden aldığımız destekle hem Osmangazi’mize hem de Bursa’mıza nice hizmetler kazandıracağız. Osmangazi ilçemizde 500’ü aşkın tarihi eser restorasyon çalışması yapıldı. Bu bir rekor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a yaptığı çalışmalar, ürettiği hizmetlerden dolayı beye teşekkür ediyorum. Alemdar Taziye Evi’nin de hayırlı olmasını diliyorum.”

Alemdar Mahallesi Muhtarı Abdullah Akay da, Alemdar Mahallesi’ne yaptığı tüm hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.